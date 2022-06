Roma, anziano fugge dal San Camillo: l’appello per ritrovarlo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Sono ore difficili, momenti complicati, per la famiglia di un anziano che stanotte è fuggito dall’ospedale San Camillo di Roma. Sui social si rincorrono gli appelli, come quello del nipote che ha chiesto aiuto ai cittadini, con la speranza di poter riabbracciare presto il nonno. Il disperato appello del nipote L’anziano, come spiega il nipote sui social, è in stato confusionale e questa notte, intorno all’una, è fuggito dal San Camillo di Roma. “Se qualcuno nota qualcosa può contattarmi al numero 3495487405‘. L’uomo, al momento della scomparsa, indossava pantaloncini blu e camicia bianca. Con la speranza che l’anziano ritorni presto a casa. E che la macchina della solidarietà, quella che si mette sempre in moto in questi casi, funzioni, ancora una volta. Tivoli, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 giugno 2022) Sono ore difficili, momenti complicati, per la famiglia di unche stanotte è fuggito dall’ospedale Sandi. Sui social si rincorrono gli appelli, come quello del nipote che ha chiesto aiuto ai cittadini, con la speranza di poter riabbracciare presto il nonno. Il disperato appello del nipote L’, come spiega il nipote sui social, è in stato confusionale e questa notte, intorno all’una, è fuggito dal Sandi. “Se qualcuno nota qualcosa può contattarmi al numero 3495487405‘. L’uomo, al momento della scomparsa, indossava pantaloncini blu e camicia bianca. Con la speranza che l’ritorni presto a casa. E che la macchina della solidarietà, quella che si mette sempre in moto in questi casi, funzioni, ancora una volta. Tivoli, ...

