Omicron 5 | Sileri | “Stop ondata covid in Italia tra 2 settimane”

(Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – L’in, spinta oggi anche dalla variante5, si esaurirà in 2-3. E’ la previsione di Pierpaolo, sottosegretario alla Salute, ai microfoni della trasmissione “Fino a qui tutto bene” su Radio Cusano Campus. I numeri del bollettino non evidenziano “nulla di preoccupante. C’è una circolazione importante di una variante molto contagiosa, con un virus che oggi è più debole rispetto a quello del passato. Se mi chiedete mascherina sì o no… E’ un ottimo presidio, ma conviene oggi lasciarla su base volontaria come raccomandazione. Bisogna tenerla a portata di mano e indossarla quando c’è assembramento”. Come sarà il mese di luglio? “Normalmente un’dura 7-8, infatti il Portogallo sta già ...

Pubblicità

L'ondata covid in Italia, spinta oggi anche dalla variante5, si esaurirà in 2 - 3 settimane. E' la previsione di Pierpaolo, sottosegretario alla Salute, ai microfoni della trasmissione "Fino a qui tutto bene" su Radio Cusano Campus. I numeri ...Leggi anche5,: "Stop ondata covid in Italia tra 2 settimane" "C'è una chiara sottostima del numero dei nuovi casi, molti non vengono riportati perché fanno tamponi a domicilio. ...NAZIONALE – L’ondata covid in Italia, spinta oggi anche dalla variante Omicron 5, si esaurirà in 2-3 settimane. E’ la previsione di Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, ai microfoni della tr ...''I numeri del bollettino non evidenziano nulla di preoccupante. C'è una circolazione importante di una variante molto contagiosa, con un virus che oggi è più debole rispetto a al passato'', dice Pier ...