Mary Mara è morta annegata in un fiume a New York. L'attrice di Lost e Law & Order aveva 61 anni (Di martedì 28 giugno 2022) Una morte avvenuta in circostanze misteriose. Il corpo senza vita di Mary Mara, nota attrice di "Dexter", "Law &Order" e molte produzioni americane, è stato ritrovato lo scorso 26 giugno nel St. Lawrence River a New York. Il portavoce dell'artista ha confermato la notizia a Fox News Digital: "Il corpo di Mary è stato trovato questa mattina nel suo amato fiume St. Lawrence. È annegata mentre nuotava", ha spiegato. Poi ha aggiunto: "Mary è stata una delle migliori attrici che abbia mai incontrato. aveva un fantastico senso dell'umorismo e una visione unica della vita. Ricordo ancora la prima volta che l'ho vista sul palco in 'Mad Forest' nel '92. Era assolutamente accattivante, molto amata e ci mancherà".

