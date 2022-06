Energia: Draghi, 'su gas buon livello di scorte' (Di martedì 28 giugno 2022) Elmau, 28 giu. (Adnkronos) - "Se la Russia deciderà di tagliare all'improvviso tutte le forniture ci devono essere dei piani di emergenza, ma le scorte stanno incrementando in modo positivo, abbiamo raggiunto un buon livello di scorte e quindi pianifichiamo di completare le scorte. Siamo capaci di gestire questa transizione nel momento in cui saremo completamente indipendenti dal gas russo". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella conferenza stampa al termine del G7. Leggi su iltempo (Di martedì 28 giugno 2022) Elmau, 28 giu. (Adnkronos) - "Se la Russia deciderà di tagliare all'improvviso tutte le forniture ci devono essere dei piani di emergenza, ma lestanno incrementando in modo positivo, abbiamo raggiunto undie quindi pianifichiamo di completare le. Siamo capaci di gestire questa transizione nel momento in cui saremo completamente indipendenti dal gas russo". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario, nella conferenza stampa al termine del G7.

Pubblicità

riotta : Il #G7 sembra ora aprire a un tetto concordato sui prezzi dell'energia, in via progressiva, sarebbe un successo per… - matteosalvinimi : La crisi dell’energia si supera anche grazie al nucleare. Draghi dimostri lungimiranza e coraggio, basta coi NO che… - Agenzia_Ansa : Draghi al G7: 'Eliminare per sempre la dipendenza dall'energia russa. Dobbiamo mitigare l'impatto dell'aumento dei… - PaolaCo32766784 : RT @riotta: Il #G7 sembra ora aprire a un tetto concordato sui prezzi dell'energia, in via progressiva, sarebbe un successo per la proposta… - laura_ceruti : RT @riotta: Il #G7 sembra ora aprire a un tetto concordato sui prezzi dell'energia, in via progressiva, sarebbe un successo per la proposta… -