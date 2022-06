Sinner-Wawrinka oggi, Wimbledon 2022: orario lunedì 27 giugno, programma, tv, streaming (Di lunedì 27 giugno 2022) Jannik Sinner debutta a Wimbledon 2022 e va a caccia della prima vittoria ai Championships. L’altoatesino è atteso da un complicato ostacolo di nome Stan Wawrinka: lo svizzero, pur essendo l’ombra del campione che fu, è sempre pericoloso. LA DIRETTA LIVE DI Sinner-Wawrinka (3° MATCH DALLE 12.00) Sono due i precedenti tra i giocatori. Per certi versi, si può dire che in termini di Sinner risalgono a un’altra era. Bisogna infatti tornare alla fine del 2019, quando Jannik stava iniziando a mostrare quel grande potenziale che oggi lo colloca in vicinanza della top ten. Agli US Open l’azzurro si qualificò, trovò l’elvetico e ci giocò contro bene, pur perdendo in quattro set. Più netto il risultato della semifinale di Anversa, la prima dell’odierno nuemro 2 ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) Jannikdebutta ae va a caccia della prima vittoria ai Championships. L’altoatesino è atteso da un complicato ostacolo di nome Stan: lo svizzero, pur essendo l’ombra del campione che fu, è sempre pericoloso. LA DIRETTA LIVE DI(3° MATCH DALLE 12.00) Sono due i precedenti tra i giocatori. Per certi versi, si può dire che in termini dirisalgono a un’altra era. Bisogna infatti tornare alla fine del 2019, quando Jannik stava iniziando a mostrare quel grande potenziale chelo colloca in vicinanza della top ten. Agli US Open l’azzurro si qualificò, trovò l’elvetico e ci giocò contro bene, pur perdendo in quattro set. Più netto il risultato della semifinale di Anversa, la prima dell’odierno nuemro 2 ...

