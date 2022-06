Russia finisce in default: ecco cosa può succedere ora (Di lunedì 27 giugno 2022) Alla fine la Russia finisce in default, per non aver rimborsato le sue obbligazioni estere, a causa delle sanzioni imposte dall’Occidente. E’ la prima volta dal 1918, quando il regime bolscevico uscito vincente dalla rivoluzione russa decise di non farsi carico dei debiti della precedente amministrazione zarista. Un default che è solo simbolico, dal momento che la Russia ha le risorse per pagare, ma è stata impossibilitata a farlo a causa della chiusura dei canali di pagamento e dell’isolamento deciso dall’Occidente dopo l’invasione dell’Ucraina. Un default creato artificialmente da USA ed Europa, nella speranza di convincere la Russia a ritirarsi. Ma come è accaduto? E cosa succede ora? La scadenza non rispettata Lo stato di insolvenza è scattato ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 27 giugno 2022) Alla fine lain, per non aver rimborsato le sue obbligazioni estere, a causa delle sanzioni imposte dall’Occidente. E’ la prima volta dal 1918, quando il regime bolscevico uscito vincente dalla rivoluzione russa decise di non farsi carico dei debiti della precedente amministrazione zarista. Unche è solo simbolico, dal momento che laha le risorse per pagare, ma è stata impossibilitata a farlo a causa della chiusura dei canali di pagamento e dell’isolamento deciso dall’Occidente dopo l’invasione dell’Ucraina. Uncreato artificialmente da USA ed Europa, nella speranza di convincere laa ritirarsi. Ma come è accaduto? Esuccede ora? La scadenza non rispettata Lo stato di insolvenza è scattato ...

Russia in default: è la prima volta dal 1918

La Russia finisce in default per non aver onorato le scadenze del suo debito in valuta estera. Si tratta della prima volta dal 1918, subito dopo la rivoluzione russa, quando il regime bolscevico decise di non farsi carico dei debiti della precedente amministrazione zarista.

L'insolvenza segue la scadenza del periodo di tolleranza dopo il mancato rimborso di un bond da 100 milioni di dollari. Mosca ricorrerà ai tribunali internazionali. G7 avanti con nuove sanzioni.