L’ex agente di Osimhen lo cita in giudizio in Nigeria | «Mi deve 528mila euro»

Secondo quanto riporta il portale OwngoalNigeria.com, uno dei vecchi agenti di Victor Osimhen, Osita Okolo, ha portato in tribunale (quello di Ikeja, in Nigeria) l'attaccante Nigeriano del Napoli dopo essersi visto opporre il rifiuto a pagargli una parte delle commissioni del trasferimento a Napoli dal Lille di due anni fa. Osimhen gli aveva detto, all'epoca, che la somma serviva ad alcuni membri della sua famiglia ma che gliel'avrebbe ridata. Ciò, però, non è successo, e quando Okolo è tornato a bussare alla porta di Osimhen, lui si è di nuovo rifiutato di pagarlo, così l'agente lo ha citato in giudizio. Si tratterebbe in totale di 528mila euro.

