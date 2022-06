GFVip 6 | collage fake su Basciano-Jessica Selassié fa arrabbiare Sophie Codegoni

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 27 giugno 2022) Una ragazza, su Twitter, ha postato una foto di cattivo gusto riguardante Alessandro. In un commento, non si è fatta attendere la reazione diinterviene sulIl fotomontaggio in questione ha visto “protagonisti”e Alessandro. Nel dettaglio, i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 6 sono così vicini che sembrano quasi sfiorarsi le labbra. Lo scatto non è passato inosservato all’attuale fidanzata del 32enne di Genova.immediatamente ha replicato con tono piccato: “Pagliaccia io che me lo bacio davvero o pagliaccia tu che devi crearee Photoshop per immaginare un ...