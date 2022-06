Almeno 17 persone sono state trovate morte in un locale in Sudafrica

Pubblicità

Agenzia_Ansa : In Italia mancano almeno 100 centri per l'ictus, che colpisce oltre 100mila persone ogni anno: ne servirebbero 300… - ascensi : RT @OSINTI1: Attacchi notturni ???? contro #Kiyv hanno colpito diverse zone residenziali della città, nonostante le difese antiaeree ???? avess… - Efisio31251859 : RT @lameduck1960: Non riguarda affatto solo il mio corpo. Nella gravidanza le persone coinvolte sono almeno tre. - LeoBanchi : RT @RescueMed: Dal #Marocco ci arrivano immagini scioccanti: almeno 27 persone migranti sono morte nel tentativo di entrare a #Melilla. No… - ForestVolyn : RT @OSINTI1: Attacchi notturni ???? contro #Kiyv hanno colpito diverse zone residenziali della città, nonostante le difese antiaeree ???? avess… -

Il servizio di emergenza ucraino, secondo quanto riporta Unian, ha riferito cheuna persona ... Sono in corso le misure per spegnere l'incendio e trarre in salvo le". Il bilancio dei ...Secondo quanto riportato sui social le esplosioni sarebbero state più numerose,quattro, e ... Secondo quanto riferito dal sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, leresidenti negli edifici ...Attimi di paura ieri notte per il custode di una villa, vittima — insieme alla sua famiglia — di una rapina in piena regola. I fatti sono avvenuti alle porte di Latina, sono tuttora in corso le indagi ...Si tratta di giovani tra i 18 e i 20 anni. Le cause sono ancora tutte da chiarire. La polizia: "Forse una calca".