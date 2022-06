USA, negare il diritto all’aborto nega il diritto alla salute delle persone con utero (Di sabato 25 giugno 2022) Il primo contatto con l’idea dell’aborto risale al liceo, ai primi anni, alle scale sempre ingolfate di persone, dell’odore di sigaretta e di zaini. A quelle prime volte in cui si sono aperti varchi nella calca lenta e strascicata che ci avrebbe portato in classe. Alle prime pance tese come palloni che vedevamo sbucare e ingrandirsi su corpi che di adulto avevano ben poco. Sapevo cosa fosse un aborto, ma l’idea che questo mi spettasse in quanto persona potenzialmente in grado di rimanere incinta si è fatta largo in quegli anni, su quelle scale, durante le lezioni, quando a qualcuno non arrivavano le mestruazioni e bisognava accompagnarlo a pisciare su un bastoncino di plastica, perché fare il test a scuola era una sicurezza. Lontano da genitori, parenti e persone con un’idea ben precisa sulla vita altrui, era più semplice pensare di poter scegliere. E ... Leggi su news.robadadonne (Di sabato 25 giugno 2022) Il primo contatto con l’idea dell’aborto risale al liceo, ai primi anni, alle scale sempre ingolfate di, dell’odore di sigaretta e di zaini. A quelle prime volte in cui si sono aperti varchi nella calca lenta e strascicata che ci avrebbe portato in classe. Alle prime pance tese come palloni che vedevamo sbucare e ingrandirsi su corpi che di adulto avevano ben poco. Sapevo cosa fosse un aborto, ma l’idea che questo mi spettasse in quanto persona potenzialmente in grado di rimanere incinta si è fatta largo in quegli anni, su quelle scale, durante le lezioni, quando a qualcuno non arrivavano le mestruazioni e bisognava accompagnarlo a pisciare su un bastoncino di plastica, perché fare il test a scuola era una sicurezza. Lontano da genitori, parenti econ un’idea ben precisa sulla vita altrui, era più semplice pensare di poter scegliere. E ...

