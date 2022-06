Si è dimesso il presidente del partito Conservatore britannico dopo due importanti sconfitte del partito alle elezioni suppletive di giovedì 

(Di venerdì 24 giugno 2022) Venerdì,due grossedel, quelle per assegnare seggi parlamentari rimasti vacanti, si èildel, Oliver Dowden. Secondo alcuni commentatori, Dowden ha deciso di lasciare il suo incarico in polemica

Si dimette Oliver Dowden presidente del partito conservatore: "Non si può più andare avanti" Oliver Dowden, presidente del partito conservatore britannico di Boris Johnson, si è dimesso dopo la pesante sconfitta alle elezioni parlamentari suppletive di giovedì. "Qualcuno deve assumersi la res ...