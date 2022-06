Paolo Banchero è una prima scelta. Nel Draft Nba Orlando punta sull'italiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Un’altra Draft night è andata in archivio, con 60 giovani prospetti - per lo più provenienti dal basket collegiale americano - che hanno trovato una nuova squadra in Nba. E sedici anni dopo, la prima scelta assoluta è tornata a tingersi di azzurro: se nel 2006 era stato Andrea Bargnani, selezionato dai Raptors, questa volta l’onore - e, come la storia di Bargnani stesso insegna, l’onere - è toccato a Paolo Banchero. Il talento italo-americano in uscita da Duke University inizierà la sua avventura in Nba vestendo la maglia degli Orlando Magic, squadra in piena fase di ricostruzione, in cui Paolo avrà il tempo e lo spazio per crescere e sviluppare il proprio potenziale. “Sono il miglior giocatore di questo Draft”, aveva assicurato nei giorni scorsi. ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 24 giugno 2022) Un’altranight è andata in archivio, con 60 giovani prospetti - per lo più provenienti dal basket collegiale americano - che hanno trovato una nuova squadra in Nba. E sedici anni dopo, laassoluta è tornata a tingersi di azzurro: se nel 2006 era stato Andrea Bargnani, selezionato dai Raptors, questa volta l’onore - e, come la storia di Bargnani stesso insegna, l’onere - è toccato a. Il talento italo-americano in uscita da Duke University inizierà la sua avventura in Nba vestendo la maglia degliMagic, squadra in piena fase di ricostruzione, in cuiavrà il tempo e lo spazio per crescere e sviluppare il proprio potenziale. “Sono il miglior giocatore di questo”, aveva assicurato nei giorni scorsi. ...

