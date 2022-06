Isola dei Famosi 2022, notte di fuoco per Edoardo Tavassi ed Estefania Bernal? (Di giovedì 23 giugno 2022) La notizia è di quelle che se fossero vere lascerebbero tutti a bocca aperta. Sembra infatti che Estefania Bernal, ultima eliminata dell’Isola dei Famosi 2022 assieme a Pamela Petrarolo, ed Edoardo Tavassi, che è stato costretto a lasciare il programma a una puntata dalla finale per via di un brutto infortunio al ginocchio, abbiano trascorso una notte di passione nell’hotel honduregno dove hanno soggiornato entrambi prima di prendere il volo per tornare in Italia. A riferirlo sono stati alcuni web magazine secondo cui sarebbe stata la modella argentina a provarci con Tavassi, che all’inizio dell’Isola dei Famosi 2022 aveva un debole per lei. C’è chi sostiene che il naufrago abbia ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 23 giugno 2022) La notizia è di quelle che se fossero vere lascerebbero tutti a bocca aperta. Sembra infatti che, ultima eliminata dell’deiassieme a Pamela Petrarolo, ed, che è stato costretto a lasciare il programma a una puntata dalla finale per via di un brutto infortunio al ginocchio, abbiano trascorso unadi passione nell’hotel honduregno dove hanno soggiornato entrambi prima di prendere il volo per tornare in Italia. A riferirlo sono stati alcuni web magazine secondo cui sarebbe stata la modella argentina a provarci con, che all’inizio dell’deiaveva un debole per lei. C’è chi sostiene che il naufrago abbia ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : la reazione russa sarebbe imprevedibile; analisti in mala fede hanno criticato russi nella prima fase guerra per ma… - _Carabinieri_ : Antalya (TUR), Campionati Europei Assoluti di Scherma: ??nella spec. spada per Fiamingo, Santuccio, Isola e Navarria… - trash_italiano : Previsto il ritorno de La Talpa in primavera, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. La Talpa, la cui produzi… - tabarro63 : RT @AlekosPrete: Vittorio Arconti subì ogni sorta di persecuzione da parte dei fascisti: bastonature, arresti, fino a quando nel 1927 venne… - maryturi1 : @Giulio19535863 @spighissimo come l'Isola dei famosi per esempio...... -