Ipf | Di Nicola eletto capogruppo Senato

Alla Camera, doveha i numeri per formare subito un gruppo e problemi di simboli non ne ha, i ... In questo caso tra gli 'attenzionati' figura il senatore Primo Di, considerato vicinissimo ...Alla Camera, doveha i numeri per formare subito un gruppo e problemi di simboli non ne ha, i ... In questo caso tra gli 'attenzionati' figura il senatore Primo Di, considerato vicinissimo al ...Iolanda Di Stasio e Primo Di Nicola eletti capigruppo alla Camera e al Senato. Spadafora: il nome Ipf "solo per fare il gruppo parlamentare. Non sarà quello della nostra forza politica". Possibili ...Roma, 23 giu. (Adnkronos) - Primo Di Nicola è stato eletto capogruppo Ipf al Senato. Lo si apprende mentre è in corso l'assemblea dei gruppi di Luigi Di Maio.