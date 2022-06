“Dritto e rovescio”, oggi 23 giugno l’ultimo appuntamento (Di giovedì 23 giugno 2022) della stagione: la violenta tra i giovani e il reddito di cittadinanza tra i temi oggi, giovedì 23 giugno, in prima serata su Retequattro, nell’ultimo appuntamento della stagione con “Dritto e rovescio”, Paolo Del Debbio commenterà tutti gli ultimi sviluppi sulla scissione del Movimento 5 Stelle, dopo l’addio di Luigi Di Maio e di altri esponenti del partito. Nel corso della serata, ampio spazio a un’analisi sull’effettiva utilità del reddito di cittadinanza, al centro del dibattito politico e pubblico nelle ultime settimane, e a un approfondimento sul dilagare della violenza tra i giovani, con il conseguente aumento del numero di baby gang in tutta Italia. Leggi anche: “LA SCUOLA ITALIANA FA SCHIFO”, IL SOTTOSEGRETARIO REPLICA ALLA PROTESTA DI UNO STUDENTE Infine, si tornerà a ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 23 giugno 2022) della stagione: la violenta tra i giovani e il reddito di cittadinanza tra i temi, giovedì 23, in prima serata su Retequattro, neldella stagione con “”, Paolo Del Debbio commenterà tutti gli ultimi sviluppi sulla scissione del Movimento 5 Stelle, dopo l’addio di Luigi Di Maio e di altri esponenti del partito. Nel corso della serata, ampio spazio a un’analisi sull’effettiva utilità del reddito di cittadinanza, al centro del dibattito politico e pubblico nelle ultime settimane, e a un approfondimento sul dilagare della violenza tra i giovani, con il conseguente aumento del numero di baby gang in tutta Italia. Leggi anche: “LA SCUOLA ITALIANA FA SCHIFO”, IL SOTTOSEGRETARIO REPLICA ALLA PROTESTA DI UNO STUDENTE Infine, si tornerà a ...

Pubblicità

361_magazine : “Dritto e rovescio”, oggi 23 giugno l'ultimo appuntamento - SMSNEWSOFFICIAL : Giovedì 23 giugno, in prima serata su Retequattro, ultimo appuntamento della stagione con “Dritto e rovescio” - RenRossi : @borghi_claudio @annamaria_renzi Vorrà dire che per una volta governerà avendo vinto le elezioni. Tanto di dritto o… - EnricoEnrico197 : @HuffPostItalia @G23Mld Non vedete la praticità. Così é anche più facile riconoscere il dritto e il rovescio delle… - DietrolaNotizia : “Dritto e Rovescio”: domani sera ultimo appuntamento su Retequattro -