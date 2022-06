Con la rassegna capitolina ‘Forte Antenne’, a Villa Ada torna a vivere un bene monumentale dell’800 (Di giovedì 23 giugno 2022) L’arena cinematografica, gli spettacoli dal vivo, le mostre, le installazioni audiovisive. Ma anche i laboratori per i bambini e le bambine, l’intrattenimento per le famiglie. Una programmazione, quella che articola la rassegna di spettacolo e cultura di ‘Forte Antenne’, ampia e dedicata ai vari target della cittadinanza che vedrà protagonisti i giovani, le donne, i talenti emergenti nelle serate estive capitoline. L’opening è previsto per questa sera alle ore 20, con l’inaugurazione della stagione insieme ai rappresentanti istituzionali, la musica sotto le stelle e le visite guidate. ‘Forte Antenne’, la Presidente del Municipio Roma II: “Dopo decenni torna la cornice suggestiva di eventi di qualità” “L’idea di un ‘Forte sempre aperto’, per cui abbiamo lavorato in ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 giugno 2022) L’arena cinematografica, gli spettacoli dal vivo, le mostre, le installazioni audiovisive. Ma anche i laboratori per i bambini e le bambine, l’intrattenimento per le famiglie. Una programmazione, quella che articola ladi spettacolo e cultura di, ampia e dedicata ai vari target della cittadinanza che vedrà protagonisti i giovani, le donne, i talenti emergenti nelle serate estive capitoline. L’opening è previsto per questa sera alle ore 20, con l’inaugurazione della stagione insieme ai rappresentanti istituzionali, la musica sotto le stelle e le visite guidate., la Presidente del Municipio Roma II: “Dopo decennila cornice suggestiva di eventi di qualità” “L’idea di unsempre aperto’, per cui abbiamo lavorato in ...

