Brad Pitt alla fine della sua carriera: l’attore pensa ad un ritiro (Di giovedì 23 giugno 2022) Dopo aver vinto l’oscar per C’era una volta a… Hollywood, Brad Pitt pensa alla fine della sua carriera. Si potrebbe pensare ad un imminente ritiro. Brad Pitt pensa ad un suo imminente ritiro dal cinema Dopo 30 anni di carriera Brad Pitt spiega che quello a seguire potrebbe essere l’ultimo semestre o trimestre al lavoro sul grande schermo. “Mi muovevo sempre con le correnti, andando alla deriva in un modo e nell’altro. Penso di aver passato anni con una grande depressione ed è stato solo quando ho fatto i conti con questo, cercando di abbracciare tutti i lati di me stesso, il bello e il brutto, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 23 giugno 2022) Dopo aver vinto l’oscar per C’era una volta a… Hollywood,sua. Si potrebbere ad un imminentead un suo imminentedal cinema Dopo 30 anni dispiega che quello a seguire potrebbe essere l’ultimo semestre o trimestre al lavoro sul grande schermo. “Mi muovevo sempre con le correnti, andandoderiva in un modo e nell’altro. Penso di aver passato anni con una grande depressione ed è stato solo quando ho fatto i conti con questo, cercando di abbracciare tutti i lati di me stesso, il bello e il brutto, ...

