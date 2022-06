Pubblicità

UCAlbinoLeffe : COMUNICATO UFFICIALE ?? Giuseppe Biava è il nuovo allenatore dell'U.C. AlbinoLeffe! ?? ?? - sportli26181512 : Albinoleffe, UFFICIALE: Biava è il nuovo allenatore: L'Albinoleffe ha comunicato il nuovo allenatore: 'A.C. AlbinoL… - R13Gary : RT @UCAlbinoLeffe: COMUNICATO UFFICIALE ?? Giuseppe Biava è il nuovo allenatore dell'U.C. AlbinoLeffe! ?? ?? - AstioCiarlatani : RT @UCAlbinoLeffe: COMUNICATO UFFICIALE ?? Giuseppe Biava è il nuovo allenatore dell'U.C. AlbinoLeffe! ?? ?? - FrustalupiMario : RT @UCAlbinoLeffe: COMUNICATO UFFICIALE ?? Giuseppe Biava è il nuovo allenatore dell'U.C. AlbinoLeffe! ?? ?? -

TUTTO mercato WEB

... dopo la conferma di mister Marco Gaburro, arriva anche il primo annuncioin vista della ... vanta esperienze in serie C maturate due stagioni fae nel passato anche nelle fila ...Muove i primi passi nel Settore Giovanile dell'Inter per poi trasferirsi all', dove ... { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Trento,: preso il difensore Ferri" } ] } ] UFFICIALE: Albinoleffe, annunciato il nuovo tecnico: è l'ex difensore Biava BERGAMO - L'Albinoleffe ha fatto la sua scelta. A guidare la prima squadra nel prossimo campionato di serie C, sarà Giuseppe Biava. L'ex tecnico della Berretti e della Primavera bluceleste è quindi il ...U.C. AlbinoLeffe comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra per la Stagione 2022/23 a mister Giuseppe Biava. Ex difensore, cresciuto nelle giovanili del Leffe, ha ...