Non sai stare su una gamba sola? Le probabilità di morire entro 10 anni raddoppiano

Pubblicità

QuiFinanza

Perché sai tra l’altro che non è un costume, quella è la sua pelle. Dal modo in cui lo indossa, sai che non è un ragazzo con un abito a pois. In realtà è la sua pelle. Quindi sai, l’arco narrativo di ...Una persona potrebbe pensare che, data l’esperienza accumulata nei panni di Batman, Christian Bale fosse bene a conoscenza di cosa fosse il Marvel Cinematic Universe anche prima di entrare a far parte ...