Fire Island | la recensione | quando Jane Austen si fa gay

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Ladi: su Star, Andrew Ahn rivisita Orgoglio e Pregiudizio in chiave moderna e gay per un film che esalta amicizia e famiglie per scelta ma che riesce solo a metà. C'è una regola non scritta ma evidente all'interno del linguaggio cinematografico: non c'è romanzo diche non si possa trasporre sul grande schermo. Ed ancora, l'origine di ogni commedia romantica trova le sue radici in un romanzo di questa prolifica scrittrice le cui opere più famose, Orgoglio e Pregiudizio, Ragione e Sentimento ed Emma, sono già state oggetto di adattamenti, citazioni, omaggi e numerose rivisitazioni in chiave moderna. Per quanto la scrittura disia plasmabile e adattabile in ogni salsa, ricalcare senza rimpolpare una storia rischia di far perdere colpi. La ...