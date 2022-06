A Salerno protocollo contro le infiltrazioni nel settore edile

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ stato sottoscritto, nella sede alla Prefettura di, ild’intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nel, stipulato a livello centrale tra il ministero dell’Interno e l’ANCE e attivato su base territoriale, dal prefetto di, Francesco Russo e dal vicepresidente di Ance Aies, Fabio Napoli. “Con Ance – ha spiegato il prefetto – noi già abbiamo fatto vari passaggi, come ildello scorso anno per il contrasto del lavoro nero. Adesso questo è un atto aggiuntivo di unche consente alle strutture dell’Ance di entrare nella banca dati antimafia, con ovviamente delle limitazioni. Si crea così una ...

