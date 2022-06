Luigi Di Maio e lo strappo con Giuseppe Conte: pronti a seguirlo cinquanta deputati (Di martedì 21 giugno 2022) Sono al momento cinquanta alla Camera e undici al Senato, i 5 Stelle pronti a seguire Luigi Di Maio: numeri che, secondo i parlamentari in rotta con la gestione di Giuseppe Conte, sono destinati ad aumentare. “È stata l’accelerazione di un processo iniziato mesi fa, da quando la linea del M5s sul Quirinale ha cominciato a creare disagi a molti – spiega uno dei senatori in rotta con Giuseppe Conte – proprio per chiarire che era grave discordare con il governo sulla politica estera“. Su 227 parlamentari pentastellati (155 alla Camera e 72 al Senato), oltre un quarto sono pronti quindi a mettersi alle spalle il Movimento. Fra i cinquanta deputati che hanno finora sottoscritto per la creazione di un ... Leggi su influencertoday (Di martedì 21 giugno 2022) Sono al momentoalla Camera e undici al Senato, i 5 Stellea seguireDi: numeri che, secondo i parlamentari in rotta con la gestione di, sono destinati ad aumentare. “È stata l’accelerazione di un processo iniziato mesi fa, da quando la linea del M5s sul Quirinale ha cominciato a creare disagi a molti – spiega uno dei senatori in rotta con– proprio per chiarire che era grave discordare con il governo sulla politica estera“. Su 227 parlamentari pentastellati (155 alla Camera e 72 al Senato), oltre un quarto sonoquindi a mettersi alle spalle il Movimento. Fra iche hanno finora sottoscritto per la creazione di un ...

