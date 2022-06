L’Inter annuncia il rinnovo di Inzaghi: Lukaku dopo un minuto mette like su Instagram (Di martedì 21 giugno 2022) Poco fa L’Inter ha annunciato il rinnovo di contratto del tecnico Simone Inzaghi ma, a far notizia, è stato soprattutto il like che Romelu Lukaku ha messo al post Instagram dopo pochi secondi. L’attaccante del Chelsea è ad un passo dal ritorno in nerazzurro e, questo episodio, non fa altro che confermare l’imminente accordo tra le due società. Il belga ha lanciato un altro chiaro segnale ed ha fatto impazzire i tifosi nerazzurri, che non vedono l’ora di riabbracciare il loro bomber. https://twitter.com/CapitanFarris/status/1539285004135579653?fbclid=IwAR3wTnmIy3i2k8keg6Ei bd0nk3R8EwmyV38JkPIo3NEAX3t-8AunN2t7T8 SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 giugno 2022) Poco fahato ildi contratto del tecnico Simonema, a far notizia, è stato soprattutto ilche Romeluha messo al postpochi secondi. L’attaccante del Chelsea è ad un passo dal ritorno in nerazzurro e, questo episodio, non fa altro che confermare l’imminente accordo tra le due società. Il belga ha lanciato un altro chiaro segnale ed ha fatto impazzire i tifosi nerazzurri, che non vedono l’ora di riabbracciare il loro bomber. https://twitter.com/CapitanFarris/status/1539285004135579653?fbclid=IwAR3wTnmIy3i2k8keg6Ei bd0nk3R8EwmyV38JkPIo3NEAX3t-8AunN2t7T8 SportFace.

