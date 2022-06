Preghiera del mattino del 20 Giugno 2022: “Benedicimi Signore” (Di lunedì 20 giugno 2022) Il Lunedì è il giorno della devozione allo Spirito Santo. Invochiamo la sua potente presenza nella nostra vita con la Preghiera del mattino di oggi. Venga il Tuo Spirito, Signore, e ci trasformi interiormente con i Suoi doni: crei in noi un cuore nuovo, affinché possiamo piacere a Te e conformarci alla Tua volontà. Lo L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 20 giugno 2022) Il Lunedì è il giorno della devozione allo Spirito Santo. Invochiamo la sua potente presenza nella nostra vita con ladeldi oggi. Venga il Tuo Spirito,, e ci trasformi interiormente con i Suoi doni: crei in noi un cuore nuovo, affinché possiamo piacere a Te e conformarci alla Tua volontà. Lo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Pubblicità

Rinaldi_euro : Con la preghiera di diffondere! La Lega vota NO alla proroga del Green Pass in Commissione - Stefani65769857 : RT @CiaoKarol: Padre Pio, inizia questa nuova settimana con la sua forza spirituale: chiedi la guarigione dell’anima e del corpo: Preghiera… - GesAU_it : -:¦:-••• Programma di preghiera del nostro gruppo Gesù all'umanità - FrancescoTedes2 : RT @santegidionews: Giornata Mondiale del Rifugiato - il #23giugno a Roma la preghiera Morire di Speranza in memoria di quanti perdono la v… - RomanoAng : RT @santegidionews: Giornata Mondiale del Rifugiato - il #23giugno a Roma la preghiera Morire di Speranza in memoria di quanti perdono la v… -