M5S, Renzi: “Se cambiare idea è essere intelligenti Di Maio è un genio” (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – “Di Maio ha avuto il coraggio di dire che il M5S rischia di diventare il partito dell’odio. I 5 stelle hanno avvelenato il clima di questo Paese, considerando l’altro il nemico da abbattere”. Così Matteo Renzi a Bergamo durante la presentazione del suo libro ‘Il Mostro’. “Se vuoi essere credibile caro Luigi chiedi scusa alla famiglia Boschi prima di parlare e a tutti gli amministratori messi ingiustamente sotto attacco – ha detto Renzi – Di Maio era quello che disse che Mattarella aveva tradito la Costituzione. Dopo una settimana era ministro e Mattarella era il suo angelo custode. Diceva che si doveva uscire dall’euro. Diceva no al Tap e alla Tav. Ha cambiato idea su tutto. Se cambiare idea è sintomo di intelligenza Di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – “Diha avuto il coraggio di dire che il M5S rischia di diventare il partito dell’odio. I 5 stelle hanno avvelenato il clima di questo Paese, considerando l’altro il nemico da abbattere”. Così Matteoa Bergamo durante la presentazione del suo libro ‘Il Mostro’. “Se vuoicredibile caro Luigi chiedi scusa alla famiglia Boschi prima di parlare e a tutti gli amministratori messi ingiustamente sotto attacco – ha detto– Diera quello che disse che Mattarella aveva tradito la Costituzione. Dopo una settimana era ministro e Mattarella era il suo angelo custode. Diceva che si doveva uscire dall’euro. Diceva no al Tap e alla Tav. Ha cambiatosu tutto. Seè sintomo di intelligenza Di ...

Pubblicità

elio_vito : Renzi non si è dimesso, Calenda non si è dimesso, tutti i parlamentari di Italia Viva ed Azione sono stati eletti i… - Adnkronos : Per Matteo #Renzi in #M5S non succederà nulla: “Hanno paura di andare a casa, poi gli tocca chiedere il reddito di… - fanpage : L'ex premier e leader di Italia Viva Matteo Renzi commenta il clima di tensione e rottura all'interno del #M5S, cul… - MargMasc9 : RT @elio_vito: Renzi non si è dimesso, Calenda non si è dimesso, tutti i parlamentari di Italia Viva ed Azione sono stati eletti in altre l… - lichibenassi : RT @SperanzaDino: È incredibile la striscia di cose negative che avvengono ultimamente. M5s eletti Pandemie ( siamo alla sesta ondata ) Gu… -