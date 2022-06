Ultime Notizie Roma del 19-06-2022 ore 08:10 (Di domenica 19 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale dopo i problemi legati agli attacchi hacker ai sistemi del forum di San Pietroburgo bladimir Putin sei pure con ritardi riuscito a pronunciare sorpreso discorso alla sessione plenaria un discorso lungo che ha puntato il dito contro Washington Bruxelles ad ascoltare le videoconferenze leader cinese XI jinping’s egiziano Abdel fattah al-sisi gli unici capo di stato presente erano i presidenti dei tre paesi post-sovietici il bielorusso Alexander lukashenko kazako che il team jomart tokayev Armeno seconda visita del premier britannico Boris Johnson A chi verrà all’inizio dell’azione militare russa in Ucraina Inizia il viaggio è stato anticipato da alcuni media del regno ci tardo funghi ufficiose per poi essere confermato dal cliente sul ... Leggi su romadailynews (Di domenica 19 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale dopo i problemi legati agli attacchi hacker ai sistemi del forum di San Pietroburgo bladimir Putin sei pure con ritardi riuscito a pronunciare sorpreso discorso alla sessione plenaria un discorso lungo che ha puntato il dito contro Washington Bruxelles ad ascoltare le videoconferenze leader cinese XI jinping’s egiziano Abdel fattah al-sisi gli unici capo di stato presente erano i presidenti dei tre paesi post-sovietici il bielorusso Alexander lukashenko kazako che il team jomart tokayev Armeno seconda visita del premier britannico Boris Johnson A chi verrà all’inizio dell’azione militare russa in Ucraina Inizia il viaggio è stato anticipato da alcuni media del regno ci tardo funghi ufficiose per poi essere confermato dal cliente sul ...

