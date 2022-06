Incendio a Malagrotta, riapre l’impianto Tmb1. L’assessora all’Ambiente: «Da lunedì comincia il ritiro dei rifiuti non raccolti in questi giorni» (Di domenica 19 giugno 2022) Con un giorno di anticipo rispetto a quanto previsto è tornata operativa la Tmb1, la prima linea di trattamento dei rifiuti del complesso che si trova in Valle Galeria. l’impianto non era andato a fuoco, come è stato invece per la sede Tmb2 di Malagrotta. Sabrina Alfonsi, assessora all’Ambiente, all’Agricoltura e al Ciclo dei rifiuti di Roma, aveva avvertito che oggi sarebbe stata una delle giornate più dure per la capitale sul fronte dei rifiuti. Nel pomeriggio aveva stimato che entro fine giornata ci saranno tra le 2.000 e le 2.500 tonnellate di immondizia non raccolta. La società Ama, che gestisce i rifiuti capitolini, ha rilevato criticità soprattutto nelle zone Est e Ovest di Roma. La ripresa del Tmb1, insieme ad altri ... Leggi su open.online (Di domenica 19 giugno 2022) Con un giorno di anticipo rispetto a quanto previsto è tornata operativa la, la prima linea di trattamento deidel complesso che si trova in Valle Galeria.non era andato a fuoco, come è stato invece per la sede Tmb2 di. Sabrina Alfonsi, assessora, all’Agricoltura e al Ciclo deidi Roma, aveva avvertito che oggi sarebbe stata una delle giornate più dure per la capitale sul fronte dei. Nel pomeriggio aveva stimato che entro fine giornata ci saranno tra le 2.000 e le 2.500 tonnellate di immondizia non raccolta. La società Ama, che gestisce icapitolini, ha rilevato criticità soprattutto nelle zone Est e Ovest di Roma. La ripresa del, insieme ad altri ...

Mov5Stelle : Di fronte al disagio che stanno vivendo i romani, costretti a rintanarsi a casa con le finestre chiuse per l'aria i… - vigilidelfuoco : #Roma, #vigilidelfuoco ancora al lavoro a 4 giorni dall’#incendio che ha interessato l’impianto di trattamento dei… - Giorgiolaporta : Impressionante #incendio all'ex #discarica di #Malagrotta a #Roma. Pare che ci vorranno giorni per domarlo completa… - Emma96444762 : RT @ChiodiDonatella: 'A #Malagrotta il sistema anti #incendio non ha funzionato'. Ma va? - MVautrin : RT @il_Ghisa: Roma, Diaco: «L’incendio di Malagrotta ha portato alla luce lo scandaloso doppiopesismo dei media» -