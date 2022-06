Elezioni Ardea, Luca Vita: ‘Elettori, non importa per chi, ma andate a votare’ (Di domenica 19 giugno 2022) Elezioni Ardea. A una settimana dal voto – sia da quello già espresso al primo turno, sia da quello ancora da scegliere al ballottaggio – prendere la parola Luca Vita, candidato di tre liste civiche di Ardea. Vita ha ottenuto un onorevole terzo posto, con il13,77% delle preferenze. Un ago della bilancia che peserebbe tantissimo, se solo decidesse di schierarsi da una parte o dall’altra. Cosa che però ha deciso di non fare. Ricordiamo che al primo turno gli elettori – ben pochi, visto a votare sono stati solo il 40,9 degli aventi diritto, hanno scelto così: 41,73% Cremonini e 39.61% Zito. Due soli punti di scarto che rendono molto incerto il risultato finale. Nessun apparentamento: Luca Vita, forte del fatto che, comunque vadano le cose, avrà due ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 19 giugno 2022). A una settimana dal voto – sia da quello già espresso al primo turno, sia da quello ancora da scegliere al ballottaggio – prendere la parola, candidato di tre liste civiche diha ottenuto un onorevole terzo posto, con il13,77% delle preferenze. Un ago della bilancia che peserebbe tantissimo, se solo decidesse di schierarsi da una parte o dall’altra. Cosa che però ha deciso di non fare. Ricordiamo che al primo turno gli elettori – ben pochi, visto a votare sono stati solo il 40,9 degli aventi diritto, hanno scelto così: 41,73% Cremonini e 39.61% Zito. Due soli punti di scarto che rendono molto incerto il risultato finale. Nessun apparentamento:, forte del fatto che, comunque vadano le cose, avrà due ...

