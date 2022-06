Ucraina | moglie Zelensky | “Io obiettivo numero 2? Russi capaci di tutto”

(Di sabato 18 giugno 2022) (Adnkronos) – “Quando vedi i loro crimini, capisci che forse sono davverodi”. Risponde così, al Guardian, ladel presidente dell’Olena Zelenska, sulla possibilità che possa essere, dopo il marito, il secondo bersaglio dei. La first ladyracconta i primi tre mesi di guerra al quotidiano britannico, a partire dalla notte del 24 febbraio, quando ha sentito i primi bombardamenti. “Una sensazione surreale – ha detto nell’intervista – mi sentivo di vivere in una realtà parallela, e ho tenuto uno strano sorriso peril giorno, per non mostrare il panico ai miei figli”. L'articolo proviene da Italia Sera.

