Sassari, neonata trovata morta in casa: è stata senza cibo per 5 giorni (Di sabato 18 giugno 2022) Tragedia a Burgos, in provincia di Sassari. Una neonata di cinque giorni è stata trovata morta in casa. Nessuno le avrebbe dato cibo né acqua fin dalla nascita. Dopo l'omicidio della piccola Elena Del Pozzo – la bimba di 5 anni ammazzata a Catania dalla mamma per vendicarsi dell'ex che si era messo con un'altra L'articolo proviene da Leggilo.org.

