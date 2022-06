Fisco | Fabi | mattone Stato vale 300 mld | da inutilizzati ' tesoretto' di 50 mld per taglio tasse

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 18 giugno 2022) Roma, 18 giu. (Adnkronos) -quasi 300 miliardi di euro l'intera galassia deldi, ma una buona parte è di fatto abbandonata o scarsamente utilizzata e, invece, potrebbe essere 'messa a reddito'. Di qui l'idea di costituire, grazie alle banche, fondi immobiliari ad hoc con l'obiettivo di attrarre ingenti risorse private, per poter acquistare, poi, dalle amministrazioni pubbliche una parte consistente del patrimonio edilizio. Tale operazione, secondo una stima prudenziale, potrebbe dirottare nelle casse statali almeno 50 miliardi di euro, uncorrispondente all'incirca a due 'leggi finanziarie': somma che consentirebbe di raddoppiare, per un periodo di 5 anni, la dote finanziaria, pari a 10 miliardi annui, che il governo si appresta a stanziare, nell'ambito della riforma fiscale, per poter ...