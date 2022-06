Vaccino covid 0-5 anni, via libera in Usa a Pfizer e Moderna (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Via libera negli Stati Uniti all'”uso di emergenza dei vaccini anti-covid di Moderna e Pfizer-BioNTech per i bambini più piccoli”, dai 6 mesi ai 5 anni”. Ad autorizzarli è stata oggi la Food and Drug Administration, come comunicato dallo stesso ente regolatorio. Per il Vaccino Moderna la Fda ha modificato l’autorizzazione all’uso di emergenza (Eua) per includere i bambini di età fra 6 mesi e 17 anni. Il Vaccino era stato autorizzato per l’uso negli adulti di età pari o superiore a 18 anni. Per il Vaccino Pfizer-BioNTech, invece, l’agenzia ha modificato l’Eua per includere i bambini di età tra i 6 mesi e i 4 anni. Il Vaccino era stato ... Leggi su italiasera (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Vianegli Stati Uniti all'”uso di emergenza dei vaccini anti-di-BioNTech per i bambini più piccoli”, dai 6 mesi ai 5”. Ad autorizzarli è stata oggi la Food and Drug Administration, come comunicato dallo stesso ente regolatorio. Per illa Fda ha modificato l’autorizzazione all’uso di emergenza (Eua) per includere i bambini di età fra 6 mesi e 17. Ilera stato autorizzato per l’uso negli adulti di età pari o superiore a 18. Per il-BioNTech, invece, l’agenzia ha modificato l’Eua per includere i bambini di età tra i 6 mesi e i 4. Ilera stato ...

Pubblicità

GuidoDeMartini : ?? EFFICACIA NEGATIVA: DOPO “X” MESI I VACCINATI HANNO MAGGIORI PROBABILITÀ DI CONTRARRE IL COVID RISPETTO AI NON VA… - fattoquotidiano : Avete meno di 60 anni, nessuna patologia particolarmente grave e tre dosi di vaccino in corpo? Bene, sappiate che p… - MediasetTgcom24 : Covid, esperti Fda: vaccino Pfizer sicuro ed efficace su bimbi sotto i 4 anni #covid #pfizer #vaccino #fda - Svarion745 : RT @Resistenza1967: A giugno e con oltre 30 gradi viviamo il post vaccino di Draghi,Fauci e Speranza. ??Miocarditi ??Malori ??Covid in tridosa… - ScorpioNOGP : RT @Resistenza1967: A giugno e con oltre 30 gradi viviamo il post vaccino di Draghi,Fauci e Speranza. ??Miocarditi ??Malori ??Covid in tridosa… -