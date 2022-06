Generali e Telepass presentano Next, black box per pedaggi e servizi (Di venerdì 17 giugno 2022) Generali Italia - che in 5 anni ha innovato l'assicurazione per la mobilità e ha investito in nuove competenze, IoT e Big Data - oggi rafforza la partnership con Telepass , la più grande fintech sulla ... Leggi su motori.quotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022)Italia - che in 5 anni ha innovato l'assicurazione per la mobilità e ha investito in nuove competenze, IoT e Big Data - oggi rafforza la partnership con, la più grande fintech sulla ...

Pubblicità

TuttoTechNet : Arriva Next, il dispositivo tuttofare per viaggiare con Telepass e Generali - lautomobile_ACI : L'azienda @telepass, che opera nel settore della mobilità, ha annunciato la partnership con la compagnia assicurati… - ilpetrux : Generali e Telepass lanciano Next - blogsicilia : #notizie #sicilia Mobilità connessa e sostenibile, Generali e Telepass lanciano 'Next' - - Tech4D_ : Da Generali e Telepass arriva Next: 30 servizi in auto con un solo device -