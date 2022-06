Pericolo in rete: attenti alla finta app di autenticazione, si inserisce e svuota la carta di credito (Di giovedì 16 giugno 2022) C’è un nuovo Pericolo circolante in rete, una finta applicazione di autenticazione che mira a svuotare il conto corrente degli utenti presi di mira. Nel dettaglio, come riferisce Tecnologia.Libero.it, i cybercriminali hanno messo in atto una campagna contro i clienti di Nexi Spa, diabolicamente geniale. Hacker, 16/6/2022 – Computermagazine.itGli hacker hanno infatti dato vita ad una campagna ad hoc e soprattutto pubblicato la loro app infetta sul Play Store di Google. Il messaggio che viene spedito ai clienti di Nexi è il seguente, il tutto inviato tramite sms: “NEXI: La tua utenza é stata disabilitata visto che non abbiamo ricevuto nessuna risposta alla nostra richiesta di verificare il tuo profilo online. Per risolvere subito questo problema e per riabilitare l’uso della tua ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 16 giugno 2022) C’è un nuovocircolante in, unaapplicazione diche mira are il conto corrente degli utenti presi di mira. Nel dettaglio, come riferisce Tecnologia.Libero.it, i cybercriminali hanno messo in atto una campagna contro i clienti di Nexi Spa, diabolicamente geniale. Hacker, 16/6/2022 – Computermagazine.itGli hacker hanno infatti dato vita ad una campagna ad hoc e soprattutto pubblicato la loro app infetta sul Play Store di Google. Il messaggio che viene spedito ai clienti di Nexi è il seguente, il tutto inviato tramite sms: “NEXI: La tua utenza é stata disabilitata visto che non abbiamo ricevuto nessuna rispostanostra richiesta di verificare il tuo profilo online. Per risolvere subito questo problema e per riabilitare l’uso della tua ...

aradiadelmare : L'umanità nella 'rete', una forma irreversibile di prigionia. Facile fare presa su esseri umani privi di umanità,… - NetracerRob : @aledenicola @CarloCalenda Peccato solo per l'ingiustificata presa di posizione contro l'anonimato in rete, che è u… - IlCavour : TU CHE DICI CHE È UN PERICOLO CHE I BIMBI STIANO IN RETE MEGLIO MANDARLI IN ORATORIO A FARSI ACCAREZZARE DAL PRETEEEE - paceinguerra : @radiosilvana @tripposauro @ironicola @TheDocReQ3 @DRMajFM @Kore_1993 @Annina_occhiblu @belarusboy @AnDanDEst… - GiovannaGiov : RT @aka_Gb: ????ALERT Informazione per le famiglie di adolescenti, fate molta attenzione anche se i vostri figli non usano sostanze, la ret… -