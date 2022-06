Le colpe dei figli e lo stantio odore di progetto eversivo (finalmente sventato) (Di giovedì 16 giugno 2022) A Matteo Renzi hanno arrestato mamma e papà e a Maria Elena Boschi hanno martoriato il padre per sette anni. Nessuno dei genitori in questione ha fatto niente di male, tranne che aver concepito e cresciuto due ragazzi toscani che si erano messi in testa di cambiare l’Italia partendo da due paesini di provincia. Non c’è mai stato bisogno di leggere i capi di imputazione, e adesso nemmeno le sentenze di assoluzione, per capire che si trattava di accuse-spazzatura prodotte dalla più fetida delle campagne reazionarie degli ultimi trent’anni. Questo breve riassunto di un ribaldo tentativo riformatore e di una conseguente rappresaglia reazionaria è già sufficiente a diagnosticare la catastrofe civile e morale del dibattito politico italiano di questi anni, ma in realtà a rimanerci sotto non sono stati soltanto i parenti di primo grado di Renzi e di Boschi. Il complesso giudiziario-mediatico ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 16 giugno 2022) A Matteo Renzi hanno arrestato mamma e papà e a Maria Elena Boschi hanno martoriato il padre per sette anni. Nessuno dei genitori in questione ha fatto niente di male, tranne che aver concepito e cresciuto due ragazzi toscani che si erano messi in testa di cambiare l’Italia partendo da due paesini di provincia. Non c’è mai stato bisogno di leggere i capi di imputazione, e adesso nemmeno le sentenze di assoluzione, per capire che si trattava di accuse-spazzatura prodotte dalla più fetida delle campagne reazionarie degli ultimi trent’anni. Questo breve riassunto di un ribaldo tentativo riformatore e di una conseguente rappresaglia reazionaria è già sufficiente a diagnosticare la catastrofe civile e morale del dibattito politico italiano di questi anni, ma in realtà a rimanerci sotto non sono stati soltanto i parenti di primo grado di Renzi e di Boschi. Il complesso giudiziario-mediatico ...

