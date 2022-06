Forniture | stoccaggi | bollette L' Italia fa i conti con la stretta russa sul gas | Danno limitato | per ora

Pubblicità

Gas, Draghi: 'Dalla Russia bugie e uso politico delle forniture': (Adnkronos) - Il premier rassicura sugli stoccaggi. Il problema si pone soprattutto per gli stoccaggi in previsione autunno/inverno. #Gazprom taglia ancora le forniture verso la #Germania e stavolta anche verso l'#Italia. Il prezzo del metano riprende la corsa. Gazprom taglia ancora le forniture verso la Germania e stavolta anche verso l'Italia. Il prezzo del metano riprende la corsa.

Noi siamo tranquilli, nell'immediato e per l'inverno, ma a questi prezzi glidiventano più difficili. Lesono diminuite, l'Europa è in difficoltà e la Russia incassa come prima. E'...Noi siamo tranquilli, nell'immediato e per l'inverno, ma a questi prezzi glidiventano più difficili. Lesono diminuite, l'Europa è in difficoltà e la Russia incassa come prima. È ...Il fatto che Gazprom abbia tagliato le forniture per due giorni di fila rompe la traccia ... Prezzi così elevati inducono gli operatori a non depositare il gas negli stoccaggi, le riserve che ..."Noi siamo tranquilli, nell'immediato e per l'inverno", ha rassicurato il premier, "ma a questi prezzi gli stoccaggi diventano più difficili. Le forniture sono diminuite, l'Europa è in difficoltà e la ...