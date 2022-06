Caso Angela Celentano, i genitori non si arrendono: l’idea dei bancomat (Di giovedì 16 giugno 2022) Intorno alle 13:00 del 10 agosto 1996 scomparve nel nulla la piccola Angela Celentano mentre si trovava in gita sul Monte Faito presso Vico Equense (NA). La bambina è stata vista l’ultima volta scendere presso un sentiero insieme a due altri bambini. Oggi dopo 26 anni il Caso di Angela Celentano non è stato ancora risolto. I genitori e le sorelle di Angela non si arrendono e continuano a fare appelli attraverso campagne sui social o programmi come Chi l’hai visto. In questi giorni sembra essere giunta una nuova segnalazione su una ragazza con tantissime cose in comune con quella bambina scomparsa nel 1996. Vediamo che cosa sta succedendo.



Caso Angela Celentano, dopo anni una nuova segnalazione: la ... Leggi su tvzap (Di giovedì 16 giugno 2022) Intorno alle 13:00 del 10 agosto 1996 scomparve nel nulla la piccolamentre si trovava in gita sul Monte Faito presso Vico Equense (NA). La bambina è stata vista l’ultima volta scendere presso un sentiero insieme a due altri bambini. Oggi dopo 26 anni ildinon è stato ancora risolto. Ie le sorelle dinon sie continuano a fare appelli attraverso campagne sui social o programmi come Chi l’hai visto. In questi giorni sembra essere giunta una nuova segnalazione su una ragazza con tantissime cose in comune con quella bambina scomparsa nel 1996. Vediamo che cosa sta succedendo., dopo anni una nuova segnalazione: la ...

Pubblicità

angela_massi : RT @Moonlightshad1: Caro Mannoni, i giornali e i giornalisti non esistono per fare bei gesti verso i potenti o come in questo caso ex, anzi… - perrysblueeyes : @Angela_akz vabbe manco ci avevo fatto caso che avessero lo stesso cognome sto fusa - angela_argiolas : RT @TimeOutFree: L'OMS DICE CHE DEVE ESSERE CAMBIATO IL NOME AL VAIOLO DELLE SCIMMIE PERCHÉ DISCRIMINA GLI AFRICANI. PER CASO L'OMS GLI STA… - zurvenia : parentesi soporifera sul caso Angela Celentano #chilhavisto - MagaMagaoz : Nel caso, Angela vorrà ritornare?!? Poveri bambini ?? #chilhavisto -