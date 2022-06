Suicida in cella il killer di Tiziana Gatti (Di mercoledì 15 giugno 2022) Si è tolto la vita in cella il 36enne Osborne Antwi Tukpeh, reo confesso per l'omicidio della suocera 62enne Tiziana Gatti. Il fatto di sangue di Castelnovo Sotto, nella... Leggi su europa.today (Di mercoledì 15 giugno 2022) Si è tolto la vita inil 36enne Osborne Antwi Tukpeh, reo confesso per l'omicidio della suocera 62enne. Il fatto di sangue di Castelnovo Sotto, nella...

Pubblicità

Today_it : Suicida in cella il killer di Tiziana Gatti - PalermoToday : Suicida in cella il killer di Tiziana Gatti - anastasiamadam : RT @ilriformista: Giacomo, 21 anni, era affetto da un disturbo della personalità e per questo era stato disposto il suo trasferimento in un… - fabbri333 : RT @ilriformista: Giacomo, 21 anni, era affetto da un disturbo della personalità e per questo era stato disposto il suo trasferimento in un… - FrncscPltn : RT @ilriformista: Giacomo, 21 anni, era affetto da un disturbo della personalità e per questo era stato disposto il suo trasferimento in un… -