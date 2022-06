Pubblicità

LALAZIOMIA : La Fiorentina piomba su Romagnoli - sportli26181512 : La Fiorentina piomba su Romagnoli: La Lazio ha aumentato l'offerta per Alessio Romagnoli ed è sempre più fiduciosa… - infoitsport : TUTTOSPORT - La Fiorentina piomba su Matteo Politano, può essere lui l'esterno per Italiano - dodicesimoviola : La #Fiorentina piomba su #Parisi, terzino sinistro dell' #Empoli classe 2000. Può essere il sostituto di #Biraghi - infoitsport : Tuttosport - La Fiorentina piomba su Politano, può essere lui il rinforzo per Italiano -

Calciomercato.com

Ora l'entourage nerazzurro dovrà cercare di piazzare gli altri colpi sulla lista: Kouame dellae/o El Shaarawy della Roma.Quali sono le novità di mercato in casaNe parla Tuttosport .su Politano Al momento non è stato ancora annunciato il rinnovo di Italiano in scadenza nel 2023 con opzione a ... La Fiorentina piomba su Romagnoli Per l’attacco in pole si conferma Pinamonti, la chiave di volta con l’Inter può essere Milenkovic. a Fiorentina piomba su Matteo Politano, può essere lui l'esterno per Italiano. Secondo l'edizione ...Per l’attacco in pole si conferma Pinamonti, la chiave di volta con l’Inter può essere Milenkovic. La cosa bella è che siamo tornati in Europa e speriamo a fine anno di inaugurare il Viola Park». Il c ...