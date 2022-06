Incentivi 2022 - I tempi per l'immatricolazione salgono a nove (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il governo ha risolto uno dei problemi emersi nella configurazione degli attuali Incentivi per l'acquisto di auto nuove. Una norma del decreto sulle semplificazioni fiscali, approvata dal consiglio dei ministri su proposta del ministro dello Sviluppo, Giancarlo Giorgetti, prevede, infatti, tempi più lunghi per le immatricolazioni di mezzi acquistati con il bonus statale. In sostanza, i termini per la conferma dell'operazione e per la comunicazione degli estremi dell'acquisto sono stati estesi da 180 a 270 giorni (quindi da sei mesi a nove). Le parole del ministro. I soli 180 giorni erano stati criticati dalle associazioni di rappresentanza del settore automobilistico alla luce delle attuali difficoltà dei costruttori a rispettare i contratti di consegna in tempo utile per beneficiare del programma di incentivazione. Le associazioni ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il governo ha risolto uno dei problemi emersi nella configurazione degli attualiper l'acquisto di auto nuove. Una norma del decreto sulle semplificazioni fiscali, approvata dal consiglio dei ministri su proposta del ministro dello Sviluppo, Giancarlo Giorgetti, prevede, infatti,più lunghi per le immatricolazioni di mezzi acquistati con il bonus statale. In sostanza, i termini per la conferma dell'operazione e per la comunicazione degli estremi dell'acquisto sono stati estesi da 180 a 270 giorni (quindi da sei mesi a). Le parole del ministro. I soli 180 giorni erano stati criticati dalle associazioni di rappresentanza del settore automobilistico alla luce delle attuali difficoltà dei costruttori a rispettare i contratti di consegna in tempo utile per beneficiare del programma di incentivazione. Le associazioni ...

repubblica : Incentivi auto, prorogati i tempi di immatricolazione: nove mesi per incassare il bonus [di Diego Longhin] - UmV1982 : RT @P_Rava: L'originalissima ricetta degli incentivi alle imprese per l'assunzione di “gggiovani e donne” favorisce l'incremento del lavoro… - iasius_1 : RT @P_Rava: L'originalissima ricetta degli incentivi alle imprese per l'assunzione di “gggiovani e donne” favorisce l'incremento del lavoro… - P_Rava : L'originalissima ricetta degli incentivi alle imprese per l'assunzione di “gggiovani e donne” favorisce l'increment… - quattroruote : #Incentivi 2022, il #governo proroga i tempi per l'immatricolazione delle nuove #auto da sei a nove mesi: gli acqui… -