Come riconoscere le amicizie tossiche: sembrano vere, ma non lo sono (Di mercoledì 15 giugno 2022) Quando si parla di rapporti tossici, siamo portati a pensare a relazioni sentimentali tossici, ma queste non sono che una parte della storia. Le amicizie tossiche, ad esempio, sono più frequenti di quanto potremmo – e vorremmo – immaginare. Secondo un sondaggio, addirittura l'84% delle donne e il 75% degli uomini ne avrebbero vissuta almeno una. Riconoscerle è fondamentale per evitare che possano influenzare il nostro benessere emotivo, ma non è sempre facile. Cosa sono le amicizie tossiche? In un'amicizia "sana", entrambi gli amici tendono a rispettarsi e sostenersi a vicenda e tra loro c'è un profondo rapporto di fiducia. Nella maggior parte dei casi, entrambe le persone cercano di essere disponibili, premurose e generose, sia che si tratti del proprio tempo che ...

