Benevento | ripristinato l’ecopunto di via Novelli

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– L‘Asia comunica chedi via, di fronte alla casa circondariale, è statoe riaperto dopo una temporanea chiusura dovuta a lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale. Nel ringraziare i cittadini per la collaborazione offerta, l’Azienda precisa che non dovranno sversare più nel sito di località la Vipera. L'articolo proviene da Anteprima24.it.