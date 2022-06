UFFICIALE | Elias tornerà a Raw lunedì prossimo

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 14 giugno 2022) Clamoroso annuncio da parte della WWE nell’episodio di Raw andato in onda questa notte. Durante lo show, infatti, è stato annunciato che la settimana prossima vedremo tornare. Sarebbe la sua prima apparizione a Raw dopo quasi un anno. L’ultima volta cheaveva combattuto a Raw era stato nel particolare Symphony Of Destruction match contro Jaxkson Ryker del luglio 2021. La reunion che stavamo aspettando? L’annuncio è arrivato per bocca di suo fratello Ezekiel, che dopo aver vinto per count out il match contro Kevin Owens ha preso il microfono annunciando di voler conquistare il Money in the Bank ma che prima aveva una grande notizia per il pubblico.è così entusiasta per Money in the Bank che ha deciso di prendere chitarra e bagagli e di tornare a Raw. ...