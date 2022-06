Parte il 17 giugno l’estate di Santa Marinella

(Di martedì 14 giugno 2022)– “La stagione degli eventi estivi si apre venerdì prossimo con un lungo fine settimana di festeggiamenti, promossi dall’amministrazione comunale in collaborazione con la comunità religiosa, tutti dedicati aMarina, compatrona di”. Lo annunciano il Sindaco Pietro Tidei e la consigliera Maura Chegia insieme al comitato promotore e al parroco Don Salvatore Rizzo che hanno invitato tutta la popolazione e i turisti che saranno ospiti della cittadina acipare numerosi. “Molti gli appuntamenti in programma che avranno inizio il prossimo 17presso il porticciolo turistico dialle ore 9, 30 con una regata velica. In serata alle ore 21 sul sagrato della Chiesa di San Giuseppe il ...

Pubblicità

rusembitaly : ??Comunicato Stampa dell’Ambasciata Russa in Italia in relazione all'interpretazione molto peculiare da parte di al… - juventusfc : Lunedì 13 giugno, alle 14:00, parte la Campagna Abbonamenti 2022/2023 ?????? La passione torna a casa ?? - AndreaMarcucci : Chi si appresta a contestare la linea di Draghi il 21 giugno, contesta la linea dell'Ue. L'Italia dall'inizio della… - luigibignami : La macchia solare AR3032 è esplosa il 13 giugno alle 06:07 italiane: è durata quasi 8 ore. La forte radiazione ul… - Diva88201750 : RT @ARitmoDelCuore: ??#BattitiNotturni #ARitmoDelCuore ?? ? Hanno fame di luce le sere di giugno Persino le parole vanno a cercare la p… -

Motor1 Italia

Quest'anno, dopo la data zero di Lignano e quella del 13a San Siro, gli stadi saranno 7 e ... Come stanno andando le prevendite "In questo tour faremo tutti sold out, aFirenze che si è ...Insomma, l'operosità, la scienza, la coscienza dei magistrati sono oggetto di valutazione da... Onestamente: pensiamo quindi a Mario Rossi che di norma trascorre la sua domenica di, ... Mille Miglia 2022, quando parte e dove passa Grande Luna e magnifico Urano, anche se giugno, con Venere e Giove in quadratura, non manca di segnali contraddittori. In qualche caso sono pensieri d’amore, ma nella maggior parte de casi è semplice ...E' il primo giorno delle sfide senza appello e sono due le coppie azzurre che tenteranno di raggiunge i quattro binomi italiani gia qualificati per i sedicesimi di finale. Benzi/Bonifazi in campo masc ...