Messaggero: altro che lavori in corso, il mercato della Lazio è ancora in alto mare (Di martedì 14 giugno 2022) altro che lavori in corso, come promette il presidente Lotito: la Lazio è in alto mare sul mercato, scrive il Messaggero, in particolare per quanto riguarda il reparto difensivo. “lavori in corso, anzi in alto mare vista l’estate alle porte. altro che accelerazione, la Lazio resta ancorata su più fronti”. Il Collegio di Garanzia del Coni ha sbloccato la questione relativa all’indice di liquidità: non servirà per l’iscrizione al campionato ma resta un freno sul mercato. “Uno stallo che in casa Lazio può interrompere solo il presidente Lotito. L’aiuto di Tare con gli esuberi Vavro, Escalante e Muriqi non ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 14 giugno 2022)chein, come promette il presidente Lotito: laè insul, scrive il, in particolare per quanto riguarda il reparto difensivo. “in, anzi invista l’estate alle porte.che accelerazione, larestata su più fronti”. Il Collegio di Garanzia del Coni ha sbloccato la questione relativa all’indice di liquidità: non servirà per l’iscrizione al campionato ma resta un freno sul. “Uno stallo che in casapuò interrompere solo il presidente Lotito. L’aiuto di Tare con gli esuberi Vavro, Escalante e Muriqi non ...

Pubblicità

napolista : Messaggero: altro che lavori in corso, il mercato della #Lazio è ancora in alto mare La società non si muove: la d… - Gia37428511 : @lazio902000 L'emiro del Qatar è Tamin l'altro account su Twitter dovrebbe essere sempre il suo in arabo...ti lasc… - AntonioFaleo53 : @Misurelli77 Libero è un giornale buono per pulire il culo agli elefanti o altri animali . Diretto da un leccapiedi… - LoDrastico : @strumentiumani Se prendono Frattesi non ne arriva un altro, al massimo il ritorno in prestito di Oliveira, buono a… - GioCallisto : RT @radiosilvana: Parla di terapie non dei vaccini @fratotolo2 ?? tra l’altro smentisce la storiella novax che l’RNA messaggero resta nelle… -