Caffè ‘amarissimo’: 24 euro per due tazzine bevute al banco (Di martedì 14 giugno 2022) Venezia. Il fatto che la città di Venezia sia cara in tutto e per tutto non è di certo una novità che dovrebbe far notizia. Tuttavia, anche chi conosce bene la zona potrebbe rimanere di stucco davanti ad uno scontrino che recita in modo altisonante ”24 euro, due Caffè”. E, per aggiungere rammarico, non si trattava di certo di un servizio al tavolo, ma presi direttamente la bancone. Un prezzo decisamente fuori mercato, da anti-trust quasi. Due Caffè a 24 euro a Venezia La denuncia del fatto, come sottolinea anche FanPage.it, arriva direttamente da una insegnante padovana e originaria proprio di Venezia che giovedì scorso era tornata in città con un’amica. Volevano farsi una bella passeggiata e, magari, prendere un Caffè. Ovviamente, conoscendo già i prezzi sfavillanti dei centri ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 14 giugno 2022) Venezia. Il fatto che la città di Venezia sia cara in tutto e per tutto non è di certo una novità che dovrebbe far notizia. Tuttavia, anche chi conosce bene la zona potrebbe rimanere di stucco davanti ad uno scontrino che recita in modo altisonante ”24, due”. E, per aggiungere rammarico, non si trattava di certo di un servizio al tavolo, ma presi direttamente lane. Un prezzo decisamente fuori mercato, da anti-trust quasi. Duea 24a Venezia La denuncia del fatto, come sottolinea anche FanPage.it, arriva direttamente da una insegnante padovana e originaria proprio di Venezia che giovedì scorso era tornata in città con un’amica. Volevano farsi una bella passeggiata e, magari, prendere un. Ovviamente, conoscendo già i prezzi sfavillanti dei centri ...

