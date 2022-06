Btp, ancora vendite, tasso 10 anni a 4,23%, spread 250 punti base (Di martedì 14 giugno 2022) Forti vendite per la quarta seduta consecutiva sui titoli di Stato italiani e dell'eurozona. A fine contrattazioni rendimenti dei Btp decennali si attestano al 4,23%, massimo dall'ottobre - novembre ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 giugno 2022) Fortiper la quarta seduta consecutiva sui titoli di Stato italiani e dell'eurozona. A fine contrattazioni rendimenti dei Btp decennali si attestano al 4,23%, massimo dall'ottobre - novembre ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Si preannuncia un lunedì nero per le Borse in Europa. Si allarga ancora lo spread tra Btp e Bund, ora a 228 punti.… - classcnbc : Le borse europee chiudono in rosso, #Milano in moderato ribasso: ????-0,3% ????-1,2% ????-0,9% ????-0,2% Ancora vendite s… - amaryllide1 : @CarloCalenda siamo a ùna media di morti qùotidiani di covid maggiore di 2 anni fa (senza vaccini!), i btp al 4%. C… - CiroNoEuro : RT @muenzenberg: #Milano perde altri 650 punti. Il #Btp sfonda quota 4%. Lo spread vola a 250. E l’aumento dei #tassi ancora #non ci è stat… - palancellotti : RT @muenzenberg: #Milano perde altri 650 punti. Il #Btp sfonda quota 4%. Lo spread vola a 250. E l’aumento dei #tassi ancora #non ci è stat… -