Bretella dal porto alla Variante | espropri e summit sul progetto Ultimo miglio | definito il tracciato a due corsie Torrette - Flaminia | 3

Pubblicità

corriereadriatico.it

Laporto - variante, agognata da oltre quarant'anni per dare al capoluogo un collegamento diretto tra lo scalo internazionale e l'accesso all'autostrada, avrà un innesto in rotatoria all'...... che ha avviato una campagna di sensibilizzazione sui social per la creazione di uno spazio verde in quella lunga striscia d'asfalto, pensata comedella tangenziale, che giace interrotta... Bretella dal porto alla Variante, espropri e summit sul progetto. Ultimo miglio, definito il tracciato a due c San Giacomo dei Capri, concorso di idee e diciotto progetti. La visione di Paladino e la proposta di una green agorà ...È attesa a giorni, secondo la tabella di marcia stilata a inizio settimana dal Comune, la ripartenza dei lavori di costruzione delle due rotatorie (una in via Salvo D’Acquisto e l’altra poche centinai ...