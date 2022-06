Basket, Finale Scudetto 2022: Milano allunga sul 3-1. Ultimo quarto incredibile dell’Olimpia e Virtus ancora sconfitta (Di martedì 14 giugno 2022) L’Olimpia Milano si avvicina allo Scudetto. Grazie ad un Ultimo quarto ai limiti del leggendario la squadra di Messina piega in gara-4 la Virtus Bologna per 77-62. Un parziale di 22-7 pazzesco per i milanesi, che si portano sul 3-1 nella serie e tra due giorni avranno il primo match point. La Virtus Bologna è invece con le spalle al muro ed è obbligata ad una rimonta clamorosa, partendo già dalla sfida casalinga di giovedì. Shavon Shields è il miglior marcatore del match per Milano con 21 punti, con l’ex Trento che è l’uomo chiave nell’Ultimo quarto. In doppia cifra chiudono anche Devon Hall (14), Jerian Grant (11) e Kyle Hines (10). Alla Virtus non bastano i 21 punti di Tornike Shengelia e i 14 di Mouhammadou Jaiteh, ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) L’Olimpiasi avvicina allo. Grazie ad unai limiti del leggendario la squadra di Messina piega in gara-4 laBologna per 77-62. Un parziale di 22-7 pazzesco per i milanesi, che si portano sul 3-1 nella serie e tra due giorni avranno il primo match point. LaBologna è invece con le spalle al muro ed è obbligata ad una rimonta clamorosa, partendo già dalla sfida casalinga di giovedì. Shavon Shields è il miglior marcatore del match percon 21 punti, con l’ex Trento che è l’uomo chiave nell’. In doppia cifra chiudono anche Devon Hall (14), Jerian Grant (11) e Kyle Hines (10). Allanon bastano i 21 punti di Tornike Shengelia e i 14 di Mouhammadou Jaiteh, ...

