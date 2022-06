(Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu. (Adnkronos Salute) - “Alcuni anni fa una catena di supermercati è stata attaccata dagli hacker attraverso i sistemi da remoto di gestione del condizionamento dell'aria. Anche un casinò è stato aggredito attraverso il sistema che controllava l'alimentazione dei pesci nell'acquario: se gli hacker riescono a sfruttare queste imprevedibili porte d'ingresso, è ovvio che anche la sanità - con i suoi mille accessi digitali - è un obiettivo raggiungibile e facilmente vulnerabile per scopi di pirateria informatica". Così Claudio Telmon, componente del Comitato direttivo della Società italiana della sicurezza informatica (Clusit), durante la sessione dedicata allain sanità, all'interno del XXII convegno dell'Associazione italiana ingegneri clinici (), in corso a Riccione fino a domani. La frontiera della sicurezza informatica è ...

Pubblicità

lifestyleblogit : Allarme cybersecurity, Aiic: 'Protezione grazie a formazione e governance' - - ledicoladelsud : Allarme cybersecurity, Aiic: “Protezione grazie a formazione e governance” - TV7Benevento : Allarme cybersecurity, Aiic: 'Protezione grazie a formazione e governance' - - fisco24_info : Allarme cybersecurity, Aiic: 'Protezione grazie a formazione e governance': (Adnkronos) - Allarme attacchi informat… - LocalPage3 : Allarme cybersecurity, Aiic: 'Protezione grazie a formazione e governance' -

... parecchi spettatori hanno frainteso e immaginato che si trattasse di unreale, esattamente ... In secondo, perch chi si occupa difinirebbe per essere paragonato a un ufologo, ...La frontiera della sicurezza informatica è una delle grandi sfide della sanità digitalizzata ed è al centro del dibattito del XXII Convegno AIIC - Associazione Italiana Ingegneri Clinici - in corso a ...Così Claudio Telmon, componente del Comitato direttivo della Società italiana della sicurezza informatica (Clusit), durante la sessione dedicata alla cybersecurity in sanità, all'interno del ...Si apre il 22° Convegno dell’Associazione Italiana Ingegneri Clinici: oltre 2000 presenze. La cultura tecnologica è la chiave per servizi ...